В Витебске молодой мужчина попал под трамвай и погиб

Вечером 7 октября в на остановке общественного транспорта на трамвайном кольце в районе пересечения улицы Гагарина и проспекта Людникова под колесами трамвая погиб 30-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.
Мужчина, находясь на остановке общественного транспорта, не сохранил равновесие и упал под подъезжающий к остановке трамвай под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
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