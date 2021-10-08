В Витебске молодой мужчина попал под трамвай и погиб

Вечером 7 октября в на остановке общественного транспорта на трамвайном кольце в районе пересечения улицы Гагарина и проспекта Людникова под колесами трамвая погиб 30-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.

Мужчина, находясь на остановке общественного транспорта, не сохранил равновесие и упал под подъезжающий к остановке трамвай под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.