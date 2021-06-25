Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с лосем на трассе Витебск-Полоцк

Главное
Опубликовано

Дорожная авария в Шумилинском районе унесла жизнь двоих человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Днем 24 июня на семидесятом километре трассы Р-20 «Витебск-Полоцк-граница Латвии» 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen столкнулся с лосем, который внезапно вышел на проезжую часть. На момент ДТП в салоне автомобиля находилось семь человек.

В результате ДТП 25-ти и 26-летние пассажиры погибли. Водитель и 3 пассажира (двое мужчин 1990 года рождения и мужчина 1965 года рождения) получили травмы различной степени тяжести.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух человек) Уголовного кодекса Беларуси.

В лесах Витебской области выросло количество лосей, оленей и косуль 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с лосем на трассе Витебск-Полоцк

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
26 июня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв проведёт «прямую линию»
«Прямые линии» руководства облисполкома, горрайисполкомов
022
В Витебске будет ограничено движение на улице Ленина до утра 25 июня
С вечера 23 июня до утра 25 июня в Витебске на улице
033
В Докшицах нога ребенка застряла в конструкции велосипеда
22 июня спасателям поступило сообщение о необходимости
059
Огромный колокол появился в витебском Свято-Покровском кафедральном соборе
Недавно на колокольне витебского Свято-Покровского
072
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)