Жители Витебска и Могилёва задержаны по подозрению в наркоторговле

Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми совместно с ОМОН УВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности одного из Интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ был задержан не работающий 27–летний житель Витебска. При проведении личного обыска изъято около 30 грамм особо опасного психотропного вещества – альфа-PVP, электронные весы, шприцы для инъекций, упаковочный материал для наркотиков сообщает telegram-канал «Милиция Витебщины».

Установлено, что последний фасовал и размещал оптовые закладки для так называемых «минеров».

В дальнейшем оперативниками, следуя по преступной цепочке, был задержан 19-летний житель Могилева, студент 1-ого курса одного из университетов Витебска. Молодой человек разместил с целью сбыта на территории областного центра и Орши не менее 90 тайников, с особо опасным психотропным веществом мефедрон. Также был задержан ранее судимый за хранение наркотиков 20-летний житель Витебска, который разместил в Железнодорожном районе города не менее 50 тайников, с особо опасным психотропным веществом – альфа-PVP. Общая масса изъятых наркотиков составляет более 600 грамм, что эквивалентно примерно 4000-ам разовых доз.

В отношении всех участников преступного бизнеса следователями Витебского ГОСК возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.