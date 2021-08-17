В Витебске задержан крупный наркоторговец

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В Витебске за незаконный оборот наркотиков задержан 27-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Безработный практически год являлся оптовым курьером и закладчиком в одном из криминальных интернет-магазинов. Подозреваемый успел отметиться не только в Витебской, но и Минской, а также Могилевской областях. В ходе оперативных мероприятий правоохранителям удалось обнаружить более 100 закладок в различных местах Витебска, Полоцка и Орши.

Во время очередной транспортировки крупной партии в его автомобиле были найдены особо опасные психотропные вещества «Пара-метилэфедрон» и «Альфа – PVP». Общая масса изъятого составила почти 200 граммов. Наркотики и специальные инструменты для их взвешивания и фасовки также находились в квартире витебчанина.

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