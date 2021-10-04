Польский инвестор купил лагерь в Оршанском районе

Польский инвестор купил с аукциона пионерский лагерь в Оршанском районе «Ленок».

Стоит отметить, что пионерский лагерь пытались продать еще с 2014 года. В итоге, на 14-м по счету аукционе, пионерский лагерь был продан за Br51672 польскому инвестору, который планирует сделать здесь туристическую базу. По условиям аукциона на это дается 2 года сообщает «Витебскоблимущество». Кроме этого новому владельцу необходимо возместить затраты балансодержателю на оформление документов в сумме 20 666 рублей.

Инвестор приобрёл гостиничный корпус на 20 мест, жилой дом на 12 квартир, клуб на 130 мест с рестораном на 100 мест, оздоровительный корпус, приемный медицинский корпус, спальный корпус на 60 мест, спальный корпус на 40 мест, хозяйственный корпус, а также оборудование.