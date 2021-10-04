В Витебске водитель зажал руку сотруднику ГАИ

Во время мониторинга глобальной сети Интернет сотрудниками ГАИ был обнаружен видеоролик, в котором неустановленный водитель, управляя автомобилем синего цвета в районе перекрестка «Фрунзе – 1-я Доватора» областного центра, осуществил выезд на полосу встречного движения. По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлена марка автомобиля и его владелец.

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Правоохранители связались с водителем. На встречу он прибыл на другом автомобиле «Лада Веста». Сотрудники ГАИ попросили передать им документы на автомобиль. Водитель отказался. Проведя сверку с базой ГАИ, милиционеры выяснили, что у автомобиля, на котором он приехал, отсутствует допуск к участию в дорожном движении.

Мужчина отказался покинуть свой автомобиль для начала ведения административного процесса и заблокировал дверь. Через открытое окно сотрудник Госавтоинспекции попытался деблокировать дверь, однако водитель начал закрывать окно и зажал ему руку. Подручными средствами милиционеры вскрыли автомобиль и задержали нарушителя. В отношении 18 летнего правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст.24.3 КоАП Республики Беларусь.