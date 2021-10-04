Витеблянка отсудила у магазина 2,5 тыс. рублей за сломанную руку

Суд Первомайского района города Витебска взыскал денежную компенсацию морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья с крупной торговой сети в пользу жительницы областного центра. Инцидент произошел еще в апреле 2020 года.

В гипермаркете крупной торговой сети женщина поскользнулась, наступив на лист капусты, упала и сломала руку. Об этом сообщает Верховный суд Республики Беларусь.

Женщина подала иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3000 рублей.

Ни магазин, ни клининговая компания, которая убирает в нем помещения, иск не признали.

Однако суд пришел к выводу, что к падению истицы привело ненадлежащее состояние пола в гипермаркете, удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика 2500 рублей компенсации.

Гипермаркет подавал жалобу на решение суда первой инстанции. Но областной суд принял решение в пользу потерпевшей: магазин все же должен выплатить покупательнице денежную компенсацию.