Беларусь не войдет в состав США — Лукашенко

Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN в очередной раз заявил, что Беларусь давно является форпостом России.

Беларусь как сторожевой пост России

Александр Лукашенко обратил внимание, что если говорить по существу, то Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России: «У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим».

Спрака: Форпост — застава, передовой сторожевой пост, выставляемый в целях предупреждения внезапного нападения противника. В случае нападения форпост неминуемо уничтожается врагом в первую очередь.

Таким образом Лукашенко подтвердил, что режим РБ не является самостоятельным субъектом международной политики, а фрик выполняет приказы сверху. Выходит, РБ является инструментом политики Кремля. Он существует только для того, чтобы Россия могла им пугать Запад. Власти России, очевидно, не опасаются мифического вторжение с Запада. Терия «вторжения» «вражеских полчищ» существует только в голове одного человека.

Лукашенко сделал еще одно совершенно необычное заявление. Он подчеркнул, что Беларусь не войдет в состав США, Великобритании или России.

«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, — заявил Лукашенко.

Лукашенко назвал себя и своего заклятого друга Путина достаточно умными людьми, чтобы создать союз.

Вероятно, речь идет про тот самый абстрактный «союз», про который «умные люди» ведут «умные разговоры» уже более 20 лет. На наш взгляд, время ушло, теперь союз не нужен ни России, ни Беларуси. Эксперты сходятся во мнении, что Россия не будет кормить Беларусь, экономика которой находится в затяжной стагнации. Беларусь рассматривается лишь как военная база, как «форпост», серая зона для контрабанды, инструмент для организации миграционных потоков нелегалов и усиления давления Кремля на Запад.

«Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, — сказал Лукашенко. — Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. — Прим. Ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», приводит цитату Лукашенко БелТА.

Он добавил, что «при необходимости этот форпост будет создан в течение месяца».