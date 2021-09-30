Миниформ не будет наказывать «Мінскую праўду» за карикатуру со свастикой

Карикатура на священников со свастикой, опубликованная в газете Миноблисполкома «Мінская праўда» 7 сентября вызвала бурную реакцию белорусов. На портале «Удобный город» даже опубликовали петицию с требованием призвать редакцию к ответу. 16 сентября обращение отправили в Министерство информации. И оттуда пришел ответ.

Что требовали?

В тексте петиции отметили, что «насмешки с использованием изображений нацистской символики направлены редакцией областного периодического издания в сторону католической церкви и его ксендзов».

«Считаем, подобные публикации в отношении представителей духовенства, к тому же религии, которую проповедует более 15% населения страны, недопустимым, пренебрежительным и возмутительным не только для ксендзов, но и для всех католиков Беларуси. Данная публикация государственного СМИ воспринимается нами как попытка возбуждения религиозной вражды к Церкви и католическим верующим», — написано в обращении.

Кроме этого там подчеркнули, что «свастика внесена в республиканский список экстремистских материалов и таким образом является символикой, используемой в целях осуществления экстремистской деятельности или ее пропаганды, в том числе путем публичной демонстрации».

В петиции потребовали от Мининформа провести проверку в отношении «Мінскай праўды» по «признакам нарушения его должностными лицами норм Закона «О средствах массовой информации“, Закона” О свободе совести и религиозных организациях», а также совершения правонарушения, предусмотренного ст. 130 Уголовного кодекса и п. 129 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь».

А если нарушения будут установлены, то «вынести предупреждение и привлечь виновных лиц к ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом».

«Такие публикации могут нанести ущерб»

Ответ от Министерства информации, зарегистрированный 28 сентября, пришел за подписью замглавы Игоря Бузовского.

«Соответствующее решение суда, вступившее в установленном порядке в законную силу и подтверждающее наличие в указанных вами материалах запрещенной информации, в Мининформации отсутствует», — сообщили в письме.

Кроме этого там отметили, что «принимать какие-либо меры воздействия в отношении отдельных работников редакций СМИ в соответствии с действующим законодательством Мининформ не имеет права, в том числе, в связи с тем, что такие сотрудники не состоят в трудовых отношениях с Мининформом».

Также там отметили, что проведение требуемой проверки в компетенцию Мининформа также не входит.

Вместе с этим в министерстве сообщили, что проанализировали материал в газете за 7 сентября.

«Отождествление деятельности отдельных католических священников со всей Римско-католической церковью в Беларуси является неприемлемым, — заявили в Мининформе. — Такие публикации могут нанести ущерб межконфессиональным отношениям в Республике Беларусь, а также вызвать негативные последствия в общественных отношениях».

При этом там рассказали, что Министерство информации письменно потребовало от редакции газеты «принять меры по недопущению подобных публикаций в дальнейшем». А там заверили, что «все изложенные замечания и рекомендации будут исполнены».

«Кроме того, Минским облисполкомом как учредителем издания совместно с руководством информационного агентства «Минская правда» проведено рабочее совещание, на котором выработаны меры по недопущению таких ситуаций», — подчеркнули в министерстве.

Как реагировали на карикутуру

Напомним, на карикатуре в госгазете показаны католические священники, в том числе и те, кто держит в руках бело-красно-белый флаг и поет гимн «Магутны Божа». У последних христианский крест изменяется на нацистскую свастику. А сам гимн в газете называется коллаборантским. Кроме самой карикатуры в газете вышли материалы «Что волнует в Беларуси католических деятелей и их польских кураторов?», «В чем был прав Геббельс»…

В Католической церкви опубликовали официальное заявление. Там осудили публикацию в газете «Мінская праўда» и расценили ее «как разжигание вражды в белорусском обществе к Римско-католической церкви в Беларуси, особенно к ее иерархам и священникам».

Некоторые православные священники тоже высказались по ситуации.

А 9 сентября в Министерстве иностранных дел сообщили, что глава МИД Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем.

Неизвестно, обсуждали ли Макей и папский нунций карикатуру на священников в газете Миноблисполкома «Мінская праўда», где вместо крестов была нарисована свастика.

Однако «подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-Католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом».