В Беларуси запрещена «Комсомольская правда»

Главное
Опубликовано

В Беларуси заблокирован сайт «Комсомольской правды». Kp.by не открывается ни из Беларуси, ни из-за границы.

Вместо сайта пользователи из Беларуси видят стандартную заставку с сообщением о блокировке по решению Министерства информации. Посетители сайта «Комсомольская правда» из других стран заставку не видят, сайт у них тоже не открывается.

Министерство информации Беларуси отказывается комментировать причину блокировки более 70 сайтов

В Беларуси частично разблокирован сайт «Витебский Курьер» — санкции режима продолжаются пятый месяц

Как обойти блокировку сайтов и читать vkurier.by в Беларуси

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)