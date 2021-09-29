В Беларуси запрещена «Комсомольская правда»

В Беларуси заблокирован сайт «Комсомольской правды». Kp.by не открывается ни из Беларуси, ни из-за границы.
Вместо сайта пользователи из Беларуси видят стандартную заставку с сообщением о блокировке по решению Министерства информации. Посетители сайта «Комсомольская правда» из других стран заставку не видят, сайт у них тоже не открывается.
Министерство информации Беларуси отказывается комментировать причину блокировки более 70 сайтов
В Беларуси частично разблокирован сайт «Витебский Курьер» — санкции режима продолжаются пятый месяц