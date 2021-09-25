После карикатуры со свастикой в государственной «Мінскай праўдзе» не стало редактора

В государственной газете «Мінская праўда» в выходных данных исчезла фамилия главного редактора этого издания Ольги Селезневой. Это произошло после выхода 7 сентября газеты с карикатурой на обложке, высмеивающей представителей католической церкви и ее прихожан, намекая на их приверженность идеям гитлеровского нацизма. Изображение нацистской свастики в государственном пропагандистском издании появилось впервые. И это произошло на фоне обвинений режима в фашизме, жестоком преследовании инакомыслия, репрессиях, уничтожении гражданского общества и СМИ, бесчеловечном обращении с гражданами и массовых пытках.

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Журналисты предположили, что главреда уволили и обратились за комментарием в «Мінскую праўду». Там ответили, что кандидатура нового редактора «пока не согласована», пишет kp.by, ссылаясь на публикацию в издании flagstok.

Тем временем официального подтверждения информации об увольнении пока нет.

Издание отмечает, что Ольга Селезнева — представитель вертикали власти. Она принадлежит к истеблишменту режима Лукашенко. Член Белой Руси, она дважды наблюдала за выборами и сама избиралась в депутаты Добрушского районного Совета, была заместителем председателя Добрушского райисполкома Ольги Мохоревой, работала в редакции «Гомельскай праўды», была главным редактором районки «Добрушскі Край» и главредом газеты «Гомельские Ведомости».

Таким образом, причастность Ольги Селезневой к номенклатурному аппарату режима очевидна. Явно проявились ее деструктивные взгляды. Она предприняла попытку разжигания межрелигиозной розни на фоне острого политического кризиса, которой продолжается с момента выборов президента 2020 года.

Публикация свастики на обложке массовой государственной газеты это ли не пропаганда нацизма? Подписчиками «Мінской праўды» являются, безусловно, все государственные учреждения Минской области. Это и школы, и СУЗы, и ВУЗы, и публичные библиотеки, поликлиники и другие госучреждения… Везде проникнет нацистская символика. И это в стране, победившей нацизм в 1945 году!

Интересно, на какое повышение отправят Селезневу за ее «особые заслуги» перед нацизмом и гитлеризмом?