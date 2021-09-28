Тихановская выступила на сессии Совета по правам человека ООН

27 сентября Светлана Тихановская выступила перед участниками заседания 48-ой сессии Совета по правам человека ООН.

Светлана Тихановская обратила внимание на число политзаключенных в Беларуси, массовые репрессии против граждан, а также журналистов, сообщает ее пресс-служба.

Светлана Тихановская призвала поддержать специальный мандат Верховного комиссара ООН по правам человека для изучения нарушений прав человека в Беларуси и привлечения к ответственности виновных. В рамках этого мандата Верховный комиссар ООН назначила трех экспертов высокого уровня: Сюзан Базилли (Канада), Каринну Москаленко (Россия) и Марко Милановича (Сербия).

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Беларусикй лидер предложила обсудить беларуский вопрос на Совбезе ООН и рассмотреть его в Третьем комитете Генеральной ассамблеи.