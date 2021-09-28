Раскрыты подробности свидания в Витебске, где парень стрелял в девушку

Представители УВД Витебского облисполкома рассказали подробности свидания в областном центре, которое закончилось уголовным делом по особо тяжкой статье.

До встречи парень с девушкой недолго переписывались в социальной сети «ВКонтакте».

«Буквально через несколько дней после знакомства 17-летний житель Витебска предложил своей новой знакомой встретиться и погулять», – сообщили в УВД.

Свидание решили сделать парным: молодой человек пошел на него с другом, а 18-летняя витеблянка прихватила с собой несовершеннолетнюю подругу.

«Не успели девушки подойти к молодым людям, как предложивший встретиться парень открыл по своей знакомой огонь из травматического пистолета. Первый выстрел он произвел мимо девушки, а вторым ранил ее по касательной в правое колено», – рассказали подробности милиционеры.

Поняв, что молодой человек решил начать первое свидание довольно экстравагантным способом, девушки развернулись и пошли прочь, решив не продолжать общение. Парень не увидел, что ранил свою новую пассию и начал кричать ей вслед, спрашивая, куда та пошла, и предлагая пообщаться, пишет Sputnik.

Девушки направились в больницу, заодно обратились в милицию.

Медики осмотрели пострадавшую, выяснилось, что рана оказалась не очень серьезной. В это время сотрудники Октябрьского РОВД задержали неудавшегося ухажера.

Объяснить свой поступок молодой человек не смог, сообщив, что пистолет взял у знакомого. Вину признал полностью.

Молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК РБ («Хулиганство»), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело передано в Следственный комитет.