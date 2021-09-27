Отделения больниц Витебской области переходят в инфекционный режим работы

В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях Витебской области развернуто около 2 тыс коек для пациентов с COVID-19.
Пока одни медики готовятся, другие предостерегают: в Витебской области полный курс вакцинации прошли почти 170 тысяч человек. Сейчас привиться можно не только в поликлиниках, но и на рабочих местах и даже во время шопинга. Пункты развернуты в торговых центрах Витебска и Орши.
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Терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи уже более недели работает в режиме инфекционки.
В хирургическом отделении БСМП активно пропроходит выписка. На место выписываемых пациентов будут ложить пациентов с COVID-19.
В администрации больницы теперь озабочены подготовкой кислородных точек. Обещают, что для ковидных пациентов будет отдельно работать кабинет компьютерной томографии.
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По словам заместителя главного врача Витебской больницы скорой медицинской помощи Александра Винникова, экстренную помощь пациентам в больнице продолжат оказывать.
«Часть помощи в чистом режиме остается – городской травматологический пункт, экстренная оторинологическая помощь. Часть помощи уходит на другие учреждения. То есть пациенты экстренную помощь получат во всем необходимом объеме», — отметил Александр Винников.
Как то уныло, совсем без огонька. Не то что в той заметке про помилованную медсестру.
Где политический момент? Где разоблачения режима? Где характеристика бесчеловечной политики власти? Вы что, просто новости репостите? В тот момент когда сотни тысяч белорусов унижены, растоптаны и всячески страдают? Да сейчас каждая статья должна звать на борьбу, а у вас что? Прошлая была замечательная, а эту будто негры-сммщики набивали за карманные деньги на перемене в школе.
Какой Вы требовательный, Сергей! То Вам много, то Вам мало… Скажите сразу сколько огонька в килограммах или в метрах Вам отгружать!