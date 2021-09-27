Отделения больниц Витебской области переходят в инфекционный режим работы

В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях Витебской области развернуто около 2 тыс коек для пациентов с COVID-19.

Пока одни медики готовятся, другие предостерегают: в Витебской области полный курс вакцинации прошли почти 170 тысяч человек. Сейчас привиться можно не только в поликлиниках, но и на рабочих местах и даже во время шопинга. Пункты развернуты в торговых центрах Витебска и Орши.

Терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи уже более недели работает в режиме инфекционки.

В хирургическом отделении БСМП активно пропроходит выписка. На место выписываемых пациентов будут ложить пациентов с COVID-19.

В администрации больницы теперь озабочены подготовкой кислородных точек. Обещают, что для ковидных пациентов будет отдельно работать кабинет компьютерной томографии.

Читайте также: В Витебской области кислород в больницы поставляли по завышенным ценам

По словам заместителя главного врача Витебской больницы скорой медицинской помощи Александра Винникова, экстренную помощь пациентам в больнице продолжат оказывать.