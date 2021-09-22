В Витебской области кислород в больницы поставляли по завышенным ценам

Районные больницы в Витебской области покупали кислород по ценам в разы выше, чем областные.

В Витебской области КГК проанализировал закупочные цены на медицинский кислород. Оказалось, что небольшие районные больницы вынуждены, приобретая медицинский кислород, тратить в разы больше, чем крупные областные, отметили в пресс-службе КГК Витебской области.

За полгода, с января по июнь 2021 года, только районные больницы области потратили на кислород почти 5 млн рублей. Кислород поставляют несколько производителей. В КГК выяснили, что для разных больниц цена на медицинский кислород сильно отличалась, фактически маленькие райбольницы иногда платили в разы дороже. Для областных же больниц цены на кислород в течение года снизились вдвое.