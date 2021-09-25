Волонтеры Красного Креста помогут пожилым сельчанам Витебской области привиться

Независимое от режима общественное объединение Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) с октября приступит к реализации проекта по вакцинации пожилых жителей сельской местности. Об этом сообщила журналистам председатель Витебской областной организации Красного Креста Галина Желанова.

Финансирует проект Швейцарский Красный Крест. Задача акции — проинформировать людей в деревнях о вакцинации, помочь желающим привиться от коронавируса, в том числе тем, кто самостоятельно не в состоянии приехать в поликлинику. Целевая группа проекта — люди 60 и старше лет.

«Волонтеры прошли обучение и тренинги, чтобы сопровождать пожилых людей к месту вакцинации, помогать им. Пилотными районами по рекомендации медиков выбраны Лепельский, Глубокский, Шумилинский, Витебский и Сенненский. Здесь будут работать 40 волонтеров», — отметила Галина Желанова.

Подобные проекты пройдут и в других областях Беларуси. Второй этап акции предполагает, что помощь в вакцинации окажут людям без определенного места жительства и вышедшим из мест заключения, пишет БелТА.

Сегодня в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья состоялся круглый стол о вакцинации от COVID-19 и гриппа. Главврач учреждения Владимир Синкевич рассказал об эффективности прививок и важности ответственного подхода к здоровью во время пандемии.

На сегодня полностью привились в Витебской области более 165 тыс. человек — это 16% всех жителей региона. Для выработки популяционного иммунитета нужно не менее 60%.

Медики продолжают призывать людей вакцинироваться. К слову, среди социальных, медицинских и фармацевтических работников области самый высокий процент привитых — свыше 82%. Самый низкий — среди сотрудников транспортных организаций, учреждений культуры, спорта, ЖКХ, торговли и общественного питания — в среднем 20%.