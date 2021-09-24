Водитель легковушки погиб на трассе «Минск-Витебск» после столкновения с автоцистерной — фото

В ДТП в Логойском районе погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Минского облисполкома.

24 сентября, около трех часов дня, на 73 км автомобильной дороги М-3 «Минск-Витебск» 39-летний житель Логойского района за рулем «Фиата», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автоцистерной. Грузовиком управлял 50-летний житель Новополоцка.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

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