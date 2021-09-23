36-летняя жительница Орши из ревности ударила ножом школьницу

36-летняя жительница Орши из-за ревности ударила ножом школьницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

«По предварительной версии ссора между двумя жительницами Орши 36 и 14 лет возникла на почве ревности, которую испытывала старшая из женщин. Она была влюблена в 16-летнего жителя райцентра. Молодой же человек стал проявлять интерес к сверстнице. Узнав об этом подозреваемая отправилась к сопернице на разговор. Беседа быстро переросла в перепалку. В результате женщина достала из сумочки нож и причинила школьнице колото-резаную рану правой ягодицы», — говорится в сообщении на официальном сайте УВД.