Многофункциональная инклюзивная площадка появилась в агрогородке Кировская Витебского района

Витебская область
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В агрогородке Кировская Витебского района рядом с отделением социальной реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов районного ТЦСОН появилась многофункциональная безбарьерная площадка «Добрый сад». Стоимость площадки составила около 4,5 тыс. долларов.

Новая площадка с инклюзивным ботаническим садом располагается в центре агрогордка. . Вместе с соседствующими спортивной и детской площадками она станет комплексной зоной отдыха, пишет gorodvitebsk.by.

Площадка оснащена высокими грядками специально для людей с ограниченными возможностями, чтобы они смогли заниматься трудотерапией.

Изюминкой «Доброго сада» стала площадка для игры «Бочче» с доступными для людей с ограниченными возможностями тротуарами и подъездными дорожками. Она пока единственная в области, на которой смогут проявить свои спортивные возможности как люди с ограниченными возможностями, так и сельские жители.

24 октября в Новополоцке откроется воркаут-площадка

 

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