В Полоцке и Новополоцке начали подавать тепло в жилые дома

Витебская область
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В Полоцке и Новополоцке стартовал отопительный сезон. В некоторые социальные объекты уже поступает тепло. На очереди — жилые дома и общежития.

Включать батареи будут поэтапно. При этом в Новополоцке в жилищно-коммунальном хозяйстве, отмечают, что подача тепла в многоквартирные дома может затянуться на два дня, а затем еще десять дней будут проводить развоздушивание системы отопления. Заявки можно оставлять в службе 115.

Отметим, что в 2020 году отопительный сезон в Витебской области стартовал почти на месяц позже — 15 октября.

Когда включат отопление в Витебске в 2021 году?

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