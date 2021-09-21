В Полоцке и Новополоцке начали подавать тепло в жилые дома

В Полоцке и Новополоцке стартовал отопительный сезон. В некоторые социальные объекты уже поступает тепло. На очереди — жилые дома и общежития.

Включать батареи будут поэтапно. При этом в Новополоцке в жилищно-коммунальном хозяйстве, отмечают, что подача тепла в многоквартирные дома может затянуться на два дня, а затем еще десять дней будут проводить развоздушивание системы отопления. Заявки можно оставлять в службе 115.

Отметим, что в 2020 году отопительный сезон в Витебской области стартовал почти на месяц позже — 15 октября.