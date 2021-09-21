В Сенно пьяный мужчина убил мать за 10 рублей

В Сенно пьяный мужчина спрятал 10 рублей в постели и убил мать, подумав, что та взяла их.Сын нанес 72-летней матери не меньше, чем 30 ударов.

По данным следствия, пьяный житель Сенно спрятал 10 рублей, придя домой пьяным. Утром он проснулся, не нашел своих денег и решил, что десятку забрала его мать. Пенсионерка сказала, что денег не брала, но сын не поверил и избил 72-летнюю женщину.

Сын бил мать до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни. Накрыв избитую женщину курткой, мужчина пошел в гости к знакомому. Домой он вернулся только утром следующего дня и вызвал скорую, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчину будут судить за убийство престарелой женщины, совершенное с особой жестокостью. Стоит отметить, что ранее он уже был судим за имущественные преступления, нигде не работал и жил с матерью.