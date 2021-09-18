Microsoft отменила пароли

Технологическая корпорация Microsoft представила всем пользователям возможность заходить в онлайн-сервисы без пароля. Об этом сообщает издание The Verge.

Компания отменила запрет на вход в сервисы без пароля и разрешила заходить в аккаунт Microsoft с помощью приложения Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключа безопасности. Нововведение действует с 15 сентября. Теперь пользователя имеют доступ к своим профилям через код подтверждения по SMS и электронной почте.

По словам специалистов корпорации, преимущества входа без пароля сегодня всем ясны. Так, часто потребители создают слишком простые, поэтому подвергают себя риску. Слишком сложные пароли затруднительно запомнить и ввести без ошибок. При этом изготовление ключей нередко вызывает у пользователей затруднения. Таким образом, «Количество способов для атак увеличилось в геометрической прогрессии, так что внедрение нового метода аутентификации стало для нас основной причиной для ускорения многих наших инициатив по обеспечению безопасности», — объяснил изданию вице-президент по безопасности Microsoft Васу Джаккал.

Чтобы начать пользоваться новым способом входа в сервисы компании, нужно сперва установить на телефон приложение Microsoft Authenticator и связать его с учетной записью Microsoft. Затем в настройках аккаунта появится возможность активировать возможность входа без пароля.

Весной 2020 года инженеры Microsoft обнаружили, что 99,9 процента аккаунтов, которые взламывают в сети, не применяли мультифакторную аутентификацию для повышения безопасности личных данных. По статистике, в среднем каждый месяц взламываются около 0,5 процента аккаунтов.