C 19 по 24 сентября из-за ремонта отменяются поезда на Гомель и Оршу и прицепные вагоны на Могилев, Витебск и Полоцк

С 19 по 24 сентября на железной дороге будут проводиться плановые работы, поэтому часть поездов отменят, часть пойдет измененным расписанием и маршрутами. Изменения коснутся Оршанского, Полоцкого и Гомельского направлений, а также прицепных вагонов, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

На Оршу

22 и 23 сентября отменяются поезда №861 Орша – Минск (отпр. 10:46) и № 864 Минск – Орша (отпр. 11:45).

22 и 24 сентября также отменят некоторые электрички (в том числе «городские») на участке Минск – Красное Знамя (Смолевичи). Но точные номера рейсов БЖД не называет, призывая искать информацию об отмене на самих станциях.

Изменяются

Некоторые поезда 22-23 сентября будут прибывать и отправляться не со станции Минск-Пассажирский, а с остановки Институт Культуры.

№703 Витебск – Минск (отпр. 06:40) и №704 Минск – Витебск (отпр. 15:15)

№ 717 Москва – Минск (отпр. 06:20)

№867 Орша – Минск (отпр. 07:08) и № 866 Минск – Орша (отпр. 15:30).

На Гомель

Из-за ремонта на участке Калинковичи – Жердь изменяются и отменяются поезда Гомельской области.

Отменяются

20-23 сентября отменяются поезда №621 Гомель – Калинковичи – Минск (отпр. 22:10) и №622 Минск – Гомель (отпр. 17:11).

А 19–24 сентября — также беспересадочные вагоны №№31, 32 Гомель – Полоцк в составе этих поездов. Вагоны перецепляются от поезда к поезду и идут маршрутом Гомель – Калинковичи – Жлобин – Могилев – Орша – Витебск — Полоцк

Также отменяются отдельные дизеля (поезда региональных линий экономкласса), но без подробного расписания.

Изменяются

С измененным расписанием пойдут поезда:

20-23 сентября: №605 Полоцк – Брест и №606 Брест – Полоцк, № 622/621 Минск – Гомель.

Поезда № 631/632 Гомель – Гродно (20-24 сентября) и № 632/631 Гродно – Гомель (19-23 сентября) вместо прямого движения на Калинковичи пойдут через станции Буда-Кошелевская и Жлобин.

Назначаются

21-24 сентября назначается новый поезд №691 Гомель – Минск отправлением из Гомеля в 00:15 и прибытием в Минск в 05:48.