Нотариусы Витебской области 17 сентября проведут бесплатные консультации для граждан

Витебская область
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Нотариусы Витебской области 17 сентября проведут бесплатные юридические консультации для граждан по вопросам, связанным с нотариальными действиями.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества, совершения исполнительных надписей и др, передает БелТА.

Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеров).

Телефоны нотариальных контор и нотариальных бюро, а также график их работы можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.

В 12 регионах Беларуси пройдут бесплатные онлайн консультации

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