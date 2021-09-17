Нотариусы Витебской области 17 сентября проведут бесплатные консультации для граждан

Нотариусы Витебской области 17 сентября проведут бесплатные юридические консультации для граждан по вопросам, связанным с нотариальными действиями.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества, совершения исполнительных надписей и др, передает БелТА.

Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеров).

Телефоны нотариальных контор и нотариальных бюро, а также график их работы можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.