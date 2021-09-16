Здание ледника бывшей панской усадьбы в Лиозненском районе продано за 30 рублей

Здание ледника бывшей панской усадьбы в Лиозненском районе продано на аукционе за 30 руб. единственному покупателю — жительнице Лиозно, которая планирует открыть здесь агроусадьбу.

Ранее в д. Адаменки Лиозненского района находилась усадьба гвардии полковника Александра Игнатовича Шибеко, которая была построена в конце XIX века, пишет Telegram-канал «Витебская область. Официально».

Шибеко был известным местным землевладельцем, который построил здесь железную дорогу. В 1900-м году имение было проиграно в карты и новым собственником стал Николай Дмитриевич Хлюстин. Хлюстин был интересным азартным человеком — так к примеру, он выиграл пари, преодолев расстояние Витебск–Лиозно на своих лошадях быстрее поезда. Впоследствии, после революции 1917 года, усадьба была разрушена, осталось только здание ледника.