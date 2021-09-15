Как визуально оформить место упокоения

Общество
Опубликовано

Классическое обустройство могилы включает в себя три вида работ. Это установка надгробия, мощение участка и монтаж ограждения. На последней деятельности стоит остановиться в деталях.

Зачем необходимо ограждение?

Оградка решает одновременно несколько проблем. Прежде всего, она защищает захоронение от злоумышленников и попадания мусора. Кроме этого, ограждение позволяет придать участку завершенный и аккуратный внешний вид. Обратить внимание на то, что оно должно быть выдержано в едином с надгробием стиле.

Разновидности ограждений

Существуют следующие виды конструкций:

  • Ограды из цепей. Смотрятся солидно и благородно. Идут в комплекте с металлическими столбиками. Для придания презентабельности на их верхушках устанавливают полированные шары. В целом ограждение из цепей можно отнести к доступным по цене конструкциям. Но, стоимость всецело зависит от сечения и диаметра звеньев;
  • Сварные ограды. Являются бюджетным вариантом. Украшают их коваными завитками и покрывают лакокрасочными составами. У сварных ограждений есть лишь один недостаток — потребность в ежегодном обновлении лакокрасочного покрытия. Если этим пренебречь, то появятся крупные очаги ржавчины;
  • Пластиковые ограждения. Также стоят недорого и монтируются своими силами. У них тоже есть недостаток. Он заключается в низкой прочности. С течением времени пластиковые изделия выцветают;
  • Кованые модели. Их можно отнести к ограждениям из верхнего ценового сегмента. У таких конструкций отрицательные стороны отсутствуют. Кованые модели украшают сложными узорами, а также иными художественными элементами. Если рисунок сложный, то стоимость увеличивается на треть;
  • Цоколь из бетона. Имеет ограниченный срок службы. Примерно лет через двадцать бетонную конструкцию придется отреставрировать. Из-за влияния влаги и перепадов температур на поверхности конструкции появляются трещины, и сколы. Предотвратить их отрицательное воздействие можно путем облицовки плиткой иди покрытием краской.

Конечно же, ограждение может быть любым, но стоит не забывать и о памятнике, выступающим главным элементом сооружения. Вот здесь: https://obelisk-art.by/ его удастся заказать по выгодной стоимости, а также просмотреть фотографии надгробных плит. Возможно изготовление конструкций любой формы и габаритов. Все они отличаются повышенной прочностью и аккуратным внешним видом.

Оцените статью
Витебский Курьер
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)