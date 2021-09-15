Как визуально оформить место упокоения

Классическое обустройство могилы включает в себя три вида работ. Это установка надгробия, мощение участка и монтаж ограждения. На последней деятельности стоит остановиться в деталях.

Зачем необходимо ограждение?

Оградка решает одновременно несколько проблем. Прежде всего, она защищает захоронение от злоумышленников и попадания мусора. Кроме этого, ограждение позволяет придать участку завершенный и аккуратный внешний вид. Обратить внимание на то, что оно должно быть выдержано в едином с надгробием стиле.

Разновидности ограждений

Существуют следующие виды конструкций:

Ограды из цепей. Смотрятся солидно и благородно. Идут в комплекте с металлическими столбиками. Для придания презентабельности на их верхушках устанавливают полированные шары. В целом ограждение из цепей можно отнести к доступным по цене конструкциям. Но, стоимость всецело зависит от сечения и диаметра звеньев;

Сварные ограды. Являются бюджетным вариантом. Украшают их коваными завитками и покрывают лакокрасочными составами. У сварных ограждений есть лишь один недостаток — потребность в ежегодном обновлении лакокрасочного покрытия. Если этим пренебречь, то появятся крупные очаги ржавчины;

Пластиковые ограждения. Также стоят недорого и монтируются своими силами. У них тоже есть недостаток. Он заключается в низкой прочности. С течением времени пластиковые изделия выцветают;

Кованые модели. Их можно отнести к ограждениям из верхнего ценового сегмента. У таких конструкций отрицательные стороны отсутствуют. Кованые модели украшают сложными узорами, а также иными художественными элементами. Если рисунок сложный, то стоимость увеличивается на треть;

Цоколь из бетона. Имеет ограниченный срок службы. Примерно лет через двадцать бетонную конструкцию придется отреставрировать. Из-за влияния влаги и перепадов температур на поверхности конструкции появляются трещины, и сколы. Предотвратить их отрицательное воздействие можно путем облицовки плиткой иди покрытием краской.

Конечно же, ограждение может быть любым, но стоит не забывать и о памятнике, выступающим главным элементом сооружения. Вот здесь: https://obelisk-art.by/ его удастся заказать по выгодной стоимости, а также просмотреть фотографии надгробных плит. Возможно изготовление конструкций любой формы и габаритов. Все они отличаются повышенной прочностью и аккуратным внешним видом.