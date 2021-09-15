Из-за отказа выпить в автобусе полочанин получил бутылкой по голове

Витебская область
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Житель Полоцка, отказавшись выпить с 36-летний незнакомцем в автобусе, получил от него стеклянной бутылкой по голове. Нарушитель задержан, ему грозит уголовная ответственность за совершение тяжкого преступления.

В Полоцком РОВД, отметили, что мужчина находился на одной из остановок общественного транспорта Полоцка в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом он назойливо приставал к гражданам с разговорами, однако на его реплики они не реагировали.

– После того, как подошел автобус, мужчина сел в транспорт и начал беседовать уже со случайным попутчиком. Пассажир дал явно понять, что не желает вступать в беседу, на что ему предложили выпить. От спиртного попутчик также отказался. Данное обстоятельство очень разочаровало фигуранта, и он нанес молодому человеку удар по голове бутылкой, чем причинил телесные повреждения, – сообщили в ведомстве.

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