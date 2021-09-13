В Печах погиб солдат, второй за 10 месяцев

Трагедия произошла в 72-м Объединенном учебном центре под Борисовом.

По предварительной информации, во время огневой подготовки в результате неосторожного обращения с оружием солдат нанес себе огнестрельное ранение. Как сказано в сообщении Минобороны, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ежегодно в Беларуси происходят несчастные случаи с военнослужащими. За последние 10 месяцев в 72 Объединенном учебном центре это второй случай смерти военнослужащего. Менее года назад, в начале ноября 2020 года, здесь погиб курсант школы подготовки мотострелковых и воздушно-десантных частей, которого довели до самоубийства сослуживцы.

«Учебка «Печи» давно имеет очень плохую репутацию среди военнослужащих Беларуси. Достаточно поговорить с одним солдатом, чтобы понять масштаб нарушений и преступлений, которые там происходят.

Руководство МО предпочитает не видеть проблем, которые существуют десятилетиями. Среди таких проблем следует назвать систематические нарушения техники безопасности, устаревшая система обучения, неуставные отношения среди военнослужащих (включая совковую «дедовщину«), нездоровая морально-психологическая обстановка в подразделениях, плохое питание и медицинское обслуживание солдат, а также прочие факторы, делающие условия службы неприемлемыми и бесчеловечными. Вместо решения застарелых проблем «советской армии» (по образцу которой до сих пор организованы вооруженные силы страны), государство предпочитает затыкать рот общественности и делать вид, что в армии, как и в стране в целом, нет никаких проблем. Однако факты кричат. Гибель военнослужащих в мирное время — это полный провал военной политики так называемого государства. Что будет когда незаконный режим бросит беларусов в Афганистан, Сирию или на Донбасс воевать за интересы России?