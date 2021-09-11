За текущий год на железных дорогах Витебской области погибло 3 человека

На железнодорожных переездах и путях Витебского отделения БЖД только в текущем году травмированы 8 человек, из них со смертельным исходом — 3.

Разве может нормальный человек открывать дверь в тамбуре тронувшегося с места поезда? Только подвыпившему все трын-трава. Один пассажир решил, что легко спрыгнет на платформу, когда состав набирал ход, но кубарем покатился по перрону. Получил множественные травмы, но остался жив.

Еще один экстремал шагнул на перрон станции Лучеса с дизель-поезда Орша – Витебск, когда тот тронулся с места. Опрометчивый поступок стоил нетрезвому жителю Лепельского района дорого: с переломом шейки бедра он был доставлен в областную больницу.

Выпал из поезда и остался жив… Про таких говорят: в рубашке родился. Но где гарантии, что такие беспечные выходки не приведут к трагедии. Как это случилось с мужчиной, который решил перед мчавшимся дизель-поездом перебежать пути на перегоне Богушевск – Стайки. Не успел.

А на станции Залучье между путями работники железнодорожного транспорта обнаружили труп. Личность установили: это был 53-летний гражданин Литвы, проживающий в Баталях Городокского района. Наверняка, его сбил проходящий состав поезда, пишет издание vitvesti.by.

– К сожалению, в августе отмечен рост числа происшествий на железнодорожных путях. Если пять фактов травматизма были совершены за первое полугодие, то в последнем летнем месяце уже три, и один – со смертельным исходом, – сообщил начальник отдела контроля железнодорожного транспорта филиала Транспортной инспекции по Витебской области Леонид Терешко. – Одного выпившего бедолагу, заснувшего между шпалами на станции Витьба, с небольшими ссадинами из-под состава грузового поезда извлекали несколько работников локомотивной бригады. А вот на перегоне Сосница – Фомино проходящий пассажирский поезд Минск – Витебск смертельно травмировал сидящего на рельсах человека. После обильного употребления спиртного тот просто уснул на путях. Ничему не учит плачевный исход беспечности, которую демонстрируют пассажиры и случайные граждане на железнодорожных путях и переездах, представляющих собой объекты повышенной опасности. И как результат – травмы, увечья, нелепая смерть.