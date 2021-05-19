За неделю на дорогах Витебской области произошло 5 аварий, погибли 2 человека

Утром 10 мая в Чашникском районе столкнулись BMW, под управлением мужчины 50 лет, и Peugeot, за рулем которого находился 46-летний житель Орши. ДТП произошло на перекрёстке дорог «Чашники-Добромысли» и «Кричев-Орша-Лепель». Пострадал 34-летний пассажир Peugeot.

12 мая около 3-х часов дня на 70 км трассы «Верхнедвинск-Шарковщина-Козяны» 67-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с движущимся в попутном направлении 55-летним велосипедистом. Пострадавший велосипедист с травмами госпитализирован в реанимацию.

Вечером этого же дня в Витебске вблизи регулируемого пешеходного перехода по проспекту Строителей 29-летний молодой человек, находясь за рулём Honda, совершил наезд на велосипедиста 18 лет.

В Лепельском районе погибли водитель и пассажир BMW. Трагедия произошла около 4 часов дня 14 мая на 176 км трассы «Минск-Витебск». Столкнулись фура Volvo, которой управлял 31-летний витебчанин, и BMW, за рулем которого находился 51-летний житель Лепеля. В салоне легкового авто находилась также женщина 72 лет. Водитель и пассажир BMW погибли на месте.

Утром 16 мая на улице Центральной деревни Ловцы Глубокского района 30-летний молодой человек, находясь за рулём «Renault Megane», не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Fiat», которым управляла девушка 35 лет. Водитель «Fiat» получила телесные повреждения.