Еще два новополоцких телеграм-канала названы экстремистскими

Информационная продукция нескольких беларуских telegram-каналов признана в пятницу экстремистской. Инициировали решение органы «прокуратуры«. Среди запрещенных оказались сразу два новополоцких канала. Видимо, власти города сильно страдают от существования в городе независимых источников информации. Таким образом, материалы оппозиционно настроенных беларуских каналов были поставлены режимом в один ряд с материалами Аль-Каиды и ИГИЛ, а также к сайтам по продаже наркотиков.

Официально запрещены каналы «5-й микрорайон, Новополоцк», «9 микрорайон, Новополоцк», «Молодечно HOME» и «Беларусь Партызаніць».

Борьба режима с телеграм-каналами и их администраторами началась в декабре 2018 год. Именно тогда беларуский народ узнал от властей, что призывы к честным выборам — это разновидность экстремизма. С февраля 2021 года режим регулярно признает все новые и новые телеграм-каналы и чаты «экстремистскими«. Однако власти проигрывают борьбу оппозиционным силам, потому что граждане страны считают информацию из запрещенных и «экстремистских» источников более достоверной, чем официальные заявления представителей режима. Чтение «экстремистских» телеграм-каналов или чатов пока не запрещено.

Напомним, что в августе-сентябре 2020 года власти запретили более 70 общественно-политических сайтов. В числе первых запрещенных сайтов оказался наш «Витебский Курьер«. Более года продолжается блокировка нашего ресурса без объяснения причин. За это время «госорганы» так и не смогли сообщить нам причины санкций, потому что это «государева тайна». Мы бы и рады устранить нарушения, если они имели место, однако, власти не собираются отменять санкции. Им не нужно устранение «нарушений». Им нужен заблокированный «Курьер». Слишком сильно они боятся правдивой информации, распространяемой на 1 миллион человек.