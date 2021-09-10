Прокуроры приглашают витебских предпринимателей на встречу

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Союзом юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» 15 сентября 2021 г. проводит Единый день приема предпринимателей. Прокуроры хотят обсудить с предпринимателями «проблемные аспекты применения законодательства при ведении бизнеса». Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе.

В Генпрокуратуре объясняют желание пообщатся с предпринимателями Витебска следующими тезисами:

«При реализации надзорных функций прокуратура принимает активное участие в укреплении системы государственного управления, совершенствовании механизмов защиты конституционных прав и свобод граждан, повышении эффективности борьбы с преступностью, выработке новой, отвечающей потребностям современного общества, концепции правового регулирования экономических отношений. Во взаимодействии с государственными органами и судами органы прокуратуры формируют правоприменительную практику, направленную на усиление роли государства в предупреждении правонарушений, выявляют нарушения законодательства, предлагают и реализуют мероприятия по устранению негативных факторов, влияющих на состояние экономики, принимают меры к защите прав и законных интересов государства, граждан и организаций. В целях решения возложенных задач прокуроры организуют и проводят проверки исполнения законодательства, рассматривают обращения граждан и субъектов хозяйствования, принимают меры к отмене противоречащих закону постановлений и правовых актов, устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, восстановлению нарушенных прав и законных интересов; привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Одной из приоритетных задач на современном этапе является надзор за реализацией законодательства в сфере обеспечения прав и законных интересов предпринимателей, устранения административных барьеров во многих отраслях экономической деятельности, предотвращения давления на бизнес посредством исключения необоснованных проверок со стороны контрольных и надзорных органов. Особое внимание уделяется выявлению проблемных вопросов правоприменения и законодательного регулирования предпринимательской деятельности, выработки эффективных мер, направленных на их совершенствование».

Данное мероприятие будет проведено 15 сентября 2021 года во всех областных центрах и в Минске.

В столице (для представителей бизнеса из г.Минска и Минской области) и во всех областных центрах

с 10.00 до 13.00.

Предпринимателей ждут в прокуратуре по следующим адресам:

в здании прокуратуры г. Минска по адресу: г. Минск, ул. Раковская, д. 38;

в здании прокуратуры Минской области по адресу: г. Минск, ул. Щедрина, д. 1.

В регионах прием будет проводиться:

г. Витебск, ул. Калинина, 14А, 2В (ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей»);

г. Гомель, пр-т. Ленина, д. 2 (Гомельский областной исполнительный комитет);

г. Могилев, ул. Ленинская, д.21 (УКП «Могилевский городской центр поддержки малого предпринимательства»);

г. Брест, ул. Пионерская, д. 52 (ЗАО «Брестский научно-технологический парк»);

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21А (РУП «Учебно-производственный центр «Технолаб»).