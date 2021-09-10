Прокуроры приглашают витебских предпринимателей на встречу

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Союзом юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» 15 сентября 2021 г. проводит Единый день приема предпринимателей. Прокуроры хотят обсудить с предпринимателями «проблемные аспекты применения законодательства при ведении бизнеса». Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе.
В Генпрокуратуре объясняют желание пообщатся с предпринимателями Витебска следующими тезисами:
«При реализации надзорных функций прокуратура принимает активное участие в укреплении системы государственного управления, совершенствовании механизмов защиты конституционных прав и свобод граждан, повышении эффективности борьбы с преступностью, выработке новой, отвечающей потребностям современного общества, концепции правового регулирования экономических отношений.
Во взаимодействии с государственными органами и судами органы прокуратуры формируют правоприменительную практику, направленную на усиление роли государства в предупреждении правонарушений, выявляют нарушения законодательства, предлагают и реализуют мероприятия по устранению негативных факторов, влияющих на состояние экономики, принимают меры к защите прав и законных интересов государства, граждан и организаций.
В целях решения возложенных задач прокуроры организуют и проводят проверки исполнения законодательства, рассматривают обращения граждан и субъектов хозяйствования, принимают меры к отмене противоречащих закону постановлений и правовых актов, устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, восстановлению нарушенных прав и законных интересов; привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
Одной из приоритетных задач на современном этапе является надзор за реализацией законодательства в сфере обеспечения прав и законных интересов предпринимателей, устранения административных барьеров во многих отраслях экономической деятельности, предотвращения давления на бизнес посредством исключения необоснованных проверок со стороны контрольных и надзорных органов. Особое внимание уделяется выявлению проблемных вопросов правоприменения и законодательного регулирования предпринимательской деятельности, выработки эффективных мер, направленных на их совершенствование».
Данное мероприятие будет проведено 15 сентября 2021 года во всех областных центрах и в Минске.
В столице (для представителей бизнеса из г.Минска и Минской области) и во всех областных центрах
с 10.00 до 13.00.
Предпринимателей ждут в прокуратуре по следующим адресам:
- в здании прокуратуры г. Минска по адресу: г. Минск, ул. Раковская, д. 38;
- в здании прокуратуры Минской области по адресу: г. Минск, ул. Щедрина, д. 1.
В регионах прием будет проводиться:
- г. Витебск, ул. Калинина, 14А, 2В (ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей»);
- г. Гомель, пр-т. Ленина, д. 2 (Гомельский областной исполнительный комитет);
- г. Могилев, ул. Ленинская, д.21 (УКП «Могилевский городской центр поддержки малого предпринимательства»);
- г. Брест, ул. Пионерская, д. 52 (ЗАО «Брестский научно-технологический парк»);
- г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21А (РУП «Учебно-производственный центр «Технолаб»).
В прокуратуре отметили, что «прием представителей субъектов хозяйствования, в том числе индивидуальных предпринимателей, будет осуществлен прокурорскими работниками Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и города Минска, обеспечивающими надзор за исполнением законодательства и законностью правовых актов, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также представителями Союзом юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».
На приеме предпринимателям будет предоставлена возможность задать интересующие их вопросы из практики применения законодательства, внести предложения о его совершенствовании, обратиться с жалобами на судебные и иные постановления, действия должностных лиц и т.д., связанные с предпринимательской деятельностью.
Общение в формате живого диалога позволит выявить имеющиеся недостатки в деятельности государственных органов при взаимодействии с бизнес-сообществом, наиболее проблемные аспекты применения законодательства, регламентирующего порядок ведения бизнеса, определить дальнейшие направления совершенствования данной работы.
Генеральная прокуратура приглашает принять участие в данном мероприятии заинтересованных представителей бизнеса».