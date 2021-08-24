В Витебске ищут потерпевших от мошеннических действий пенсионерки

Мошенничество набирает обороты. На этот раз следователи ищут потерпевших от действий 67-летней жительницы Сенно. На сегодняшний день известно как минимум о девяти потерпевших. Общий ущерб составил более 40 тыс. руб.

По словам представителя УСК по Витебской области Оксаны Лазько, с сентября 2017 года по январь 2021 пенсионерка просила знакомых оформить на себя кредиты или приобрести в магазине товары в кредит и передать ей, обещая при этом, что все задолженности будут погашены.

Изначально жительница Сенно вносила минимальные выплаты, но вскоре перестала это делать. Выяснилось, что ее доход не позволял выплачивать все кредиты.

В отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело ей грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.