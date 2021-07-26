Беларусбанк призывает витеблян покупать квартиры за 400% их стоимости

«Беларусбанк» предлагает новый продукт «Время строить» для тех, кто хочет иметь квартиру в г.Витебске. Кредит выдается физическим лицам на строительство жилых помещений в многоквартирных жилых домах застройщика ГП «Витебский ДСК», пишет vitvesti.

Срок кредитования — до 20 лет.

Процентная ставка — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 11,75 (21%).

Погашение процентов — за фактическое время пользования кредитом.

Платежи по основному долгу по кредиту осуществляются со следующего месяца после истечения 18 месяцев, следующих за месяцем приёмки в эксплуатацию законченного строительства жилого дома.

Кредит можно получить до 90% от стоимости строительства жилого помещения в пределах платежеспособности кредитополучателя* (поручителей).

Кредит под поручительство физических (ого) лиц (а), залог (ипотека).

Возможно обращение в банк для получения предварительного решения по кредиту (при наличии извещения застройщика – ГП «Витебский ДСК»).

Таким образом, если взять кредит на на 20 лет под 21% годвых, то стоимость такой квартиры может превысить 400% ее реальной текущей стоимости. При этом, стоимость недвижимости в Витебске давно не растет. Наоборот, по мере эксплуатации жилья, его морального и физического устаревания, стоимость жилья лишь уменьшается.

С учетом реального уровня зарплат витеблянам предлагают, мягко говоря, авантюру.

В банке отметили, что в расчет размера кредита могут приниматься доходы членов семьи кредитополучателя, включая доходы детей и даже внуков.

Готовы ли витебляне строить низкопробное жилье за 420% его стоимости за счет своих детей и внуков?