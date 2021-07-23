Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...

Нет старинных часов в древнем городе Витебске

А когда-то они были. Наверное такие как в Праге, Кракове или Гродно, а вероятнее всего, как в Полоцке. Иезуитские коллегиумы строились по сходному проекту.

В Витебске резиденция ордена появилась в 1637 году. Она занимала квартал в центре города: от современной площади Свободы — район парка Фрунзе — набережная Двины с собственной пристанью.

В Полоцке часы на стене начальной школы Коллегиума появились в XVI веке. В 2013 году они реконструированы на главном корпусе Полоцкого университета.

Современный механизм в эти часы устанавливал Габриэль Грубер — астроном, инженер и богослов. Именно благодаря ему Полоцкий университет стал высшим учебным заведением. А его «говорящая голова» являлась чудом того времени.

Вероятно, и главные Витебские часы были делом его рук.

Витебские часы, всегда были индикатором нового времени

Примета — остановились часы — закончилось старое время — пока работала. Исключением была только послевоенная пора. В 1947 году единственный раз ратушные часы отремонтировали.

А в апреле 2021года в Витебске снова поменялось время или часы? Поживем — увидим.

Это итальянские часы — компании «Belltron»:

Современный механизм запустили 28 апреля 2021 года.

«Компания «Belltron», основанная священником Доном Марино Чарркоки в 80-х годах прошлого века специализируется на изготовлении цифровых систем аудио, речи, звука и музыки для культовых мест. Стать партнером компании Belltron очень просто: «Любое физическое лицо, заинтересованное в сотрудничестве с предприятием Belltron, должно соответствовать ценностям компании, а именно, нести надежность и качество, заложенные в продукции в течение тридцати лет».

Фирма гарантирует, что:

“Благодаря инновационной системе механизмов, расхождение стрелок курантов с реальным временем просто невозможно. Часовая станция работает полностью в автоматическом режиме. Система обеспечивает синхронизацию положения стрелок с точностью до десятой доли секунды, она оснащена входом для приемника через спутник, управляется через GPS»

35000 рублей из бюджета за механизм, установку и наладку этого чуда техники совсем не жалко.

От предыдущей версии 70-х остался только циферблат и мелодия песни «Радзіма мая дарагая», Игоря Оловникова. Она витала над городом с 1974 по 1983 годы. И заглохла как раз с началом «перестройки».

В систему можно загрузить ещё 99 мелодий. От хита 2020 года «Любимую не отдают», до вечного «Траурного марша» Фредерика Шопена.

А раньше…

Часы 1000-летия Витебска

Часы 1974 года рождения были продуктом «интернациональной советской кооперации» и мастерской работы высокотехнологичных Витебских заводов.

Витебский часовой завод и Механический, «Эвистор», «Мегом» участвовали в изготовлении циферблата. Его сварили из 4 частей дюралюминиевого сплава.

История сохранила фамилии создателей: слесарь Панасенко, фрезеровщик Лобачев, инженер Красник Руководил проектом инженер Александр Папко.

Часовой механизм создал Ереванский часовой завод.

К нему добавили электронику завода «Луч» и завода Кирова. Наладку осуществил инженер завода «Луч» из Минска — Е.Кесслер.

Это было четырехстороннее чудо советской техники. В Ратуше пробили проёмы во все стороны света для его установки.

Впечатляет!

Диаметр циферблатов — 3 метра, вес каждого 160 кг, часовая стрелка — 1,5 метра, вес — 12 кг. Минутная весила 18 кг. Механизм был очень надежным. При любых погодных условиях он работал «как часы». Хотя отставание в 2 минуты периодически возникало. Регулировал время — смотритель главных часов. Он периодически «общался с часами». (Так сказал в 80-е последний хранитель — Георгий Павлович Галюдов)

Петр Машеров, ответственные товарищи из ВКПБ и вдохновлённые трудящиеся отпраздновали под новыми часами 1000-летие города, причем на 27 лет позже. (Первое упоминание в летописи, по заявлениям витебского учителя, подтвердившегося исследованиями Академии Наук, перенесли. Какая разница — 1047 или 1074)?!

Военные часы

В 1941 году часы остановились, но были запушены немцами. В 1944 году при освобождении города бомба попала в башню Ратуши. Часы упали с 25 метровой высоты. Откопал их из-под обломков и восстановил Станислав Анастасович Юшковский.

В 1947 началось послевоенное время

Юшковский обслуживал часы и мечтал сделать куранты музыкальными, но умер в 1950 году.

А годом рождения механизма этих часов был 1926 год. Изначально они были с колокольным боем.

Послереволюционное время

1926 год — витебская публика отмечала торжественным запуском главных Витебских часов. Закончились 13 лет городского «безвременья».

13 лет часы добирались из Питера на Родину.

Сняли неисправный механизм в 1913 году. Часы пострадали от пожара в Ратуше.

На ремонт здания Ратуши городская дума, по представлению архитектора Кибардина, выделила 3273 рубля 51 копейку и 1600 рублей на приобретение новых часов.

Поставить: «один механизм башенных часов недельного завода солидной конструкции» по договору обязалась Петербургская фирма «Генриха Винтера». Они и колокола предложили только дорого очень.

Но с Николаевского собора случайно упал большой колокол. С него и отлили в Ярославле малые колокола для часов за приемлемую сумму.

Не хватило буквально недели, чтобы механизм прибыл в Витебск.

Россия ввязалась в мировую войну и часы застряли у поставщика. Позднее были отправлены железной дорогой, которая их случайно потеряла. Нашлись они уже после революции, но в Москве. У мастера Пушкарева (Мастерская Павла Буре).

Велась речь об отправке в Витебск. Но пролетариат национализировал имущество и наши часы ушли вместе с этим добром.

И снова на несколько лет часы болтались по разным ведомствам.

Только в 1923 году за 1500 золотых червонцев Витебский комиссариат выкупил свои часы у Московских товарищей.

Царское время

Первые часы на Ратуше появились в 1872 году. До этого времени Ратуша была пожарной вышкой и часов ей не полагалось.

А главные городские куранты Витебска были на Николаевском соборе и исчезли в необъятной Российской империи в 1970 году.

Перестраивали башню костела, который становился православным Николаевским собором. До этого он был Базильянским костелом. До этого — Храмом святого Ксаверия. До этого — Иезуитский костелом. До этого — Алексеевским монастырем. А построен он был иезуитами в 1637 году.

И это уже другая история…

В подготовке статьи использована брошюра А.Подлипского и В. Рогач « Витебские куранты», материалы газеты Витебский Рабочий 1974 года, материалы сайта evitebsk.com, публикации vkurier.by.

Благодарность за помощь Виктору Борисенкову, Александру Вышке, Аркадию Подлипскому.