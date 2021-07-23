Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного…

Главное
Опубликовано
Содержание
  1. Нет старинных часов в древнем городе Витебске
  2. Витебские часы, всегда были индикатором нового времени
  3. Это итальянские часы — компании «Belltron»:
  4. Часы 1000-летия Витебска
  5. Впечатляет!
  6. Военные часы
  7. В 1947 началось послевоенное время
  8. Послереволюционное время
  9. Царское время
  10. И это уже другая история…

Нет старинных часов в древнем городе Витебске

А когда-то они были. Наверное такие как в Праге, Кракове или Гродно, а вероятнее всего, как в Полоцке. Иезуитские коллегиумы строились по сходному проекту.

В Витебске резиденция ордена появилась в 1637 году. Она занимала квартал в центре города: от современной площади Свободы — район парка Фрунзе — набережная Двины с собственной пристанью.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Иезуитский коллегиум 18 век. Витебск.

В Полоцке часы на стене начальной школы Коллегиума появились в XVI веке. В 2013 году они реконструированы на главном корпусе Полоцкого университета.

Современный механизм в эти часы устанавливал Габриэль Грубер — астроном, инженер и богослов. Именно благодаря ему Полоцкий университет стал высшим учебным заведением. А его «говорящая голова» являлась чудом того времени.

Вероятно, и главные Витебские часы были делом его рук.

Витебские часы, всегда были индикатором нового времени

Примета — остановились часы — закончилось старое время — пока работала. Исключением была только послевоенная пора. В 1947 году единственный раз ратушные часы отремонтировали.

А в апреле 2021года в Витебске снова поменялось время или часы? Поживем — увидим.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фото: Ольги Бураковой

Это итальянские часы — компании «Belltron»:

Современный механизм запустили 28 апреля 2021 года.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фото: Вячеслава Побединского

«Компания «Belltron», основанная священником Доном Марино Чарркоки в 80-х годах прошлого века специализируется на изготовлении цифровых систем аудио, речи, звука и музыки для культовых мест.

  Стать партнером компании Belltron очень просто: «Любое физическое лицо, заинтересованное в сотрудничестве с предприятием Belltron, должно соответствовать ценностям компании, а именно, нести надежность и качество, заложенные в продукции в течение тридцати лет».

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фото: Ольги Бураковой

Фирма гарантирует, что:

Благодаря инновационной системе механизмов, расхождение стрелок курантов с реальным временем просто невозможно. Часовая станция работает полностью в автоматическом режиме. Система обеспечивает синхронизацию положения стрелок с точностью до десятой доли секунды, она оснащена входом для приемника через спутник, управляется через GPS»

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фото: Ольги Бураковой

35000 рублей из бюджета за механизм, установку и наладку этого чуда техники совсем не жалко.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фото: Ольги Бураковой.

От предыдущей версии 70-х остался только циферблат и мелодия песни «Радзіма мая дарагая», Игоря Оловникова. Она витала над городом с 1974 по 1983 годы. И заглохла как раз с началом «перестройки».

В систему можно загрузить ещё 99 мелодий. От хита 2020 года «Любимую не отдают», до вечного «Траурного марша» Фредерика Шопена.

А раньше…

Часы 1000-летия Витебска

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фото: Вячеслава Побединского

Часы 1974 года рождения были продуктом «интернациональной советской кооперации» и мастерской работы высокотехнологичных Витебских заводов.

Витебский часовой завод и Механический, «Эвистор», «Мегом»  участвовали в изготовлении циферблата. Его сварили из 4 частей дюралюминиевого сплава.

История сохранила фамилии создателей: слесарь Панасенко, фрезеровщик Лобачев, инженер Красник Руководил проектом инженер Александр Папко.

Часовой механизм создал Ереванский часовой завод.

К нему добавили электронику завода «Луч» и завода Кирова. Наладку осуществил инженер завода «Луч» из Минска — Е.Кесслер.

Это было четырехстороннее чудо советской техники. В Ратуше пробили проёмы во все стороны света для его установки.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фото: Ольги Бураковой

Впечатляет!

Диаметр циферблатов — 3 метра, вес каждого 160 кг, часовая стрелка — 1,5 метра, вес — 12 кг. Минутная весила 18 кг. Механизм был очень надежным. При любых погодных условиях он работал «как часы». Хотя отставание в 2 минуты периодически возникало. Регулировал время — смотритель главных часов. Он периодически «общался с часами». (Так сказал в 80-е последний хранитель — Георгий Павлович Галюдов)

Петр Машеров, ответственные товарищи из ВКПБ и вдохновлённые трудящиеся отпраздновали под новыми часами 1000-летие города, причем на 27 лет позже. (Первое упоминание в летописи, по заявлениям витебского учителя, подтвердившегося исследованиями Академии Наук, перенесли. Какая разница — 1047 или 1074)?!

Военные часы

В 1941 году часы остановились, но были запушены немцами. В 1944 году при освобождении города бомба попала в башню Ратуши. Часы упали с 25 метровой высоты. Откопал их из-под обломков и восстановил  Станислав Анастасович Юшковский.

В 1947 началось послевоенное время

Юшковский обслуживал часы и мечтал сделать куранты музыкальными, но умер в 1950 году.

А годом рождения механизма этих часов был 1926 год. Изначально они были с колокольным боем.

Послереволюционное время

1926 год — витебская публика отмечала торжественным запуском главных Витебских часов. Закончились 13 лет городского «безвременья».

13 лет часы добирались из Питера на Родину.

Сняли неисправный механизм в 1913 году. Часы пострадали от пожара в Ратуше.

На ремонт здания Ратуши городская дума, по представлению архитектора Кибардина, выделила 3273 рубля 51 копейку и 1600 рублей на приобретение новых часов.

Поставить: «один механизм башенных часов недельного завода солидной конструкции» по договору обязалась Петербургская фирма «Генриха Винтера». Они и колокола предложили только дорого очень.

Но с Николаевского собора случайно упал большой колокол. С него и отлили в Ярославле малые колокола для часов за приемлемую сумму.

Не хватило буквально недели, чтобы механизм прибыл в Витебск.

Россия ввязалась в мировую войну и часы застряли у поставщика. Позднее были отправлены железной дорогой, которая их случайно потеряла. Нашлись они уже после революции, но в Москве. У мастера Пушкарева (Мастерская Павла Буре).

Велась речь об отправке в Витебск. Но пролетариат национализировал имущество и наши часы ушли вместе с этим добром.

И снова на несколько лет часы болтались по разным ведомствам.

Только в 1923 году за 1500 золотых червонцев Витебский комиссариат выкупил свои часы у Московских товарищей.

Царское время

Первые часы на Ратуше появились  в 1872 году. До этого времени Ратуша была пожарной вышкой и часов ей не полагалось.

А главные городские куранты Витебска были на Николаевском соборе и исчезли в необъятной Российской империи в 1970 году.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Фотопроекция Виктора Борисенкова. Николаевский собор

Перестраивали башню костела, который становился православным Николаевским собором. До этого он был Базильянским костелом. До этого  — Храмом святого Ксаверия. До этого  — Иезуитский костелом. До этого — Алексеевским монастырем. А построен он был иезуитами в 1637 году.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...
Самые старые иезуитские часы, сохраненные при всех реконструкциях. Разрушены в 1957 году

И это уже другая история…

В подготовке статьи использована брошюра А.Подлипского и В. Рогач « Витебские куранты», материалы газеты Витебский Рабочий 1974 года, материалы сайта evitebsk.com, публикации vkurier.by.

Благодарность за помощь Виктору Борисенкову, Александру Вышке, Аркадию Подлипскому. 

В Витебске снова остановились часы на городской ратуше

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...

Где в Витебске сохранился старинный образ Казанской Богоматери

витебские часы
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске будут судить парня, «кинувшего» более 300 человек
336 человек признаны потерпевшими от действия 26-летнего
044
В Витебске мужчина ударил вилкой сожительницу
В Витебске мужчина ударил сожительницу вилкой в шею.
047
В ДТП в Миорскм районе пострадал водитель мопеда
Вечером 21 июля 32-летний местный житель за рулем мопеда
039
Пьяный мужчина напал на женщину с ножом в Витебске
Пьяный прохожий напал с ножом на жительницу Витебска.
049
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)