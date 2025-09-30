Суд открыл дело о банкротстве белорусского обувного гиганта: долги превысили 259 млн рублей

Экономический суд Витебской области начал производство по делу о несостоятельности одного из крупнейших производителей обуви в Беларуси — компании «Белвест». Сумма долговых обязательств холдинга превысила 259 млн рублей. В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на четыре месяца.

С начала июля 2025 года «Белвест» и дочерняя структура в Москве находятся под временным внешним управлением по решению Витебского облисполкома. За это время удалось закрыть налоговые и социальные платежи, наладить выплаты работникам и стабилизировать текущую деятельность. Однако накопленные долги по-прежнему тормозят развитие компании и мешают расширению производства.

Инициатором обращения в суд выступило само руководство предприятия. Антикризисным управляющим назначено ООО «Байков и партнёры». План выхода из кризиса рассчитан на три года и согласован с городскими властями. По словам заместителя председателя облисполкома Анжелики Никитиной, эта программа должна помочь «Белвесту» восстановить позиции.

Ранее у компании фиксировались просрочки по таможенным платежам. В то же время предприятие пытается взыскать с контрагентов около 1,9 млн рублей. На октябрь назначена проверка МЧС, а с мая действует запрет на регистрационные и ликвидационные действия в отношении «Белвеста» и его материнской компании «Группа Белвест».

Летом сотрудники завода призывали власти ускорить принятие решений, чтобы сохранить предприятие. В июле было утверждено назначение нового руководителя, однако подробности о нём пока не разглашаются.

История и структура собственности

«Белвест» был создан в конце 1980-х годов как совместное белорусско-австрийское предприятие. С белорусской стороны проект поддержало объединение «Белобувьпром», австрийскую сторону представляла компания Salamander Schuhe AG, которая привнесла технологии пошива, оборудование и систему контроля качества. Благодаря этому на витебской фабрике начали выпускать продукцию европейского уровня, что стало прорывом для белорусской обувной отрасли.

В 2019 году структура собственности изменилась: 55% акций оказались у белорусской компании «Группа Белвест», 45% — у российского инвестора ИПК «Инвестпром».

По данным на 2024 год, среднесписочная численность работников составляла 2150 человек (для сравнения: в 2023 году — 2282, в 2022-м — 2196).