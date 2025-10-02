В центре Витебска на торги выставили два старинных дома: цена как у коттеджа

В октябре на электронной площадке «БелЮрОбеспечение» состоятся торги, на которых будут проданы два исторических здания в самом сердце Витебска. Объекты реализуют за долги собственника — строительной компании «СК-ЕвроИнвест».

Исторические здания в центре города

Речь идет о домах по адресу: ул. Димитрова, 10 и 12. Улица находится в Задвинье, в центральной части города. Когда-то она называлась Канатной, а в 1933 году получила имя в честь болгарского политика Георгия Димитрова.

Оба здания — двухэтажные постройки из красного кирпича с мансардными этажами. Они были возведены еще до революции, затем частично разрушены во время Великой Отечественной войны и восстановлены в 1947–1949 годах. Сегодня дома имеют статус памятников историко-культурного наследия, поэтому будущие владельцы должны будут соблюдать особые требования по их сохранению.

Планы и реальность

Компания «СК-ЕвроИнвест» планировала превратить старинные дома в апартаменты и кафе. Несколько лет назад на одном из зданий даже висело объявление о продаже квартир и коммерческих помещений. Судя по состоянию объектов, реконструкция находится на финальной стадии, однако из-за долгов собственника недвижимость переходит на торги.

Среди обременений значатся ипотека, запрет на регистрационные действия и арест, наложенный следственными органами.

Стоимость лотов

Дом на ул. Димитрова, 10 оценен в 786 тысяч рублей (около 260 тысяч долларов).

Здание на ул. Димитрова, 12 выставлено по цене 467 тысяч рублей (около 154 тысяч долларов).

Когда пройдут торги

Аукцион запланирован на 7 октября 2025 года. Подать заявку на участие можно до 6 октября включительно.

Таким образом, за стоимость коттеджа потенциальные инвесторы могут приобрести исторические здания в центре города. Однако вместе с привлекательным расположением и аутентичной архитектурой новые владельцы получат и обязательства по сохранению объектов культурного наследия.