В Витебске появились новые троллейбусы с автономным ходом

В Витебске на линию вышли новые троллейбусы, оснащённые системой автономного движения на расстояние до 20 километров.

Транспорт оборудован видеонаблюдением, зарядками для мобильных устройств, кондиционерами и системой связи с водителем. Для слабовидящих пассажиров предусмотрены тактильные пиктограммы, а для людей с ограниченной подвижностью — площадки, пандус и функция наклона кузова. Вместимость салона — более 80 человек.

В кабине водителя установлена система климат-контроля и сигнализация, напоминающая о необходимости пристегнуть ремень. На панели управления предусмотрены опции для плавного движения и торможения.

Новые троллейбусы будут работать на наиболее загруженных маршрутах, включая спальные районы города. Очередное обновление подвижного состава запланировано на 2026 год.