В Витебске появились новые троллейбусы с автономным ходом

Главное
Автор Опубликовано

В Витебске на линию вышли новые троллейбусы, оснащённые системой автономного движения на расстояние до 20 километров.

Транспорт оборудован видеонаблюдением, зарядками для мобильных устройств, кондиционерами и системой связи с водителем. Для слабовидящих пассажиров предусмотрены тактильные пиктограммы, а для людей с ограниченной подвижностью — площадки, пандус и функция наклона кузова. Вместимость салона — более 80 человек.

В кабине водителя установлена система климат-контроля и сигнализация, напоминающая о необходимости пристегнуть ремень. На панели управления предусмотрены опции для плавного движения и торможения.

Новые троллейбусы будут работать на наиболее загруженных маршрутах, включая спальные районы города. Очередное обновление подвижного состава запланировано на 2026 год.

В Витебске троллейбусы с увеличенным автономным ходом — обыденная реальность, а в мире — диковинка

транспорт
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий
Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.