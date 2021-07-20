В Глубокском районе утонул витебчанин

Происшествия
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В жару люди при купании часто недооценивают опасность воды. По состоянию на 20 июля в области с начала года утонуло уже 62 человека, большинство из них – в том числе 6 детей – летом при купании.

Последний трагический случай произошел сегодня ночью – во время отдыха в компании друзей на озере Плисса Глубокского района утонул 25-летний витебчанин. 13 июля в водоеме в Лиознено утонула 13-летняя девочка, которая пыталась научиться плавать у подруги.

Спасатели призывают соблюдать благоразумие и осторожность во время отдыха на воде, не переоценивать свои возможности. Купаться рекомендуют только в специально отведенных для этого оборудованных местах, где обследован пляж и дежурят спасатели и ОСВОД. Нельзя заплывать за буйки, заходить в воду в нетрезвом состоянии, нырять в незнакомых местах, приближаться к идущим судам, от надувных матрасов лучше отказаться. Если вы не умеете плавать или не уверены в своих силах – заходите в воду так, чтобы всегда ощущать дно под ногами. До совершеннолетия детей нельзя отпускать на водоемы одних, а держать под непрерывным наблюдением.

В Витебске утонуло три человека за сутки

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