В Витебской области за сутки утонули двое взрослых и один ребёнок

Главное
Опубликовано

За прошедшие сутки на водоемах Витебской области утонуло три человека. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

На акватории озера Янковское Докшицкого района утонул 46-летний мужчина. Спасатели нашли тело погибшего в 20-ти метрах от береговой линии.

В этот же день в Селютском водохранилище, расположенном на территории Витебска, утонул 49-летний мужчина. Работники МЧС обнаружили труп на глубине 1,5 метров в 50-ти метрах от берега.

Ещё одна трагедия произошла в Ушачском района. 12-летний мальчик купался в озере Большое Уклейно вместе с другом. Ребёнок отплыл от берега  на 3 метра и через некоторое время ушел под воду. Мальчик погиб.

За неполные две недели в Витебской области утонули двое детей

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Два кормоуборочных комбайна сгорели в Витебской области за два дня

На смену сгоревшим комбайнам «Гомсельмаш» придут другие. На войне как на войне

Температурный рекорд побит в Витебске

В Витебске из окна шестого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

В Витебске из высотки выпала женщина

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
На смену сгоревшим комбайнам «Гомсельмаш» придут другие. На войне как на войне
ОАО «Гомсельмаш» отправило аграриям Витебской
035
Витебский чиновник обеспокоен будущим своих детей и обвиняет страны Европы в «дестабилизации обстановки в Беларуси»
Сегодня идея международной изоляции и применения санкций
139
Два кормоуборочных комбайна сгорели в Витебской области за два дня
17 июня пожар произошел в Лепельском районе.
040
Исследователь Владимир Иванов написал новую книгу о событиях июля 1941 года в Витебске
22 июня — дата с которой у каждого бывшего советского
044
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)