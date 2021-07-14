Какие изменения происходят на рынке общепита

Рынок общепита развивается, несмотря на негативные факторы. Отдельно стоит сказать о развитии рынка суши. В минувшем году число заведений общепита, вопреки прогнозам, не уменьшилось. Следует отметить, что сегмент суши-кафе даже немного подрос. Наиболее значительный рост произошли в регионах, которые только распробовали данный продукт.

Несколько просели рынки недорогих столовых и кафе. По ним коронакризис ударил больнее всего. Повлияли на это серьезные ограничения из-за пандемии. Однако больше всего повлияло на сжатие данного рынка снижение реальных доходов населения, особенно беднейших слоев населения.

Последний год более популярными стали недорогие форматы. Потребители распробовали японскую кухню. Лишь в отдельных регионах суши пока не стали популярным продуктом. Все чаще японскую еду заказывают в интернете. Это вполне объясним, ведь доставка суши осуществляется очень быстро, а качество продукта не ухудшается во время его транспортировки. Именно ориентация суши-баров на доставку продукта потребителям поспособствовало росту потребления. Более половины всех заказов суши связаны с форматом доставки, считают эксперты.

Стали возникать специализированные службы доставки, которые могут эффективно отслеживать предпочтения и менять свои подходы к работа, отталкиваясь от спроса и региональной специфики. Именно поэтому даже небольшие заведения довольно быстро выходят на хорошую рентабельность, причем в кратчайшие сроки. В отдельных случаях рентабельность достигает 50%, а срок окупаемости всего 2 месяца. Методы раскрутки, используемые малым бизнесом позволяют успешно конкурировать с большими сетями и завоевывать сердца клиентов.

Нередко используется таргетированная реклама, где акцент делается именно на доставку суши клиенту. Различные акции еще больше подогревают спрос. При этом рекламируются лишь самые топовые ассортиментные позиции.

Следует отметить, что удерживать лояльных клиентов суши-барам непросто. Большие игроки прекрасно об этом знают, поэтому вторгаются на чужую территорию, используя свои отработанные бизнес-модели и маркетинговые фишки.