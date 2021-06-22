Жители Витебского района протестуют против мусорных свалок возле озера Полонское

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После выходных небольшая береговая территория возле озера Полонское, что в Воронах Витебского района, была усыпана мусором, пластиковыми упаковками и стеклом от разбитых бутылок – все это оставили после себя отдыхающие.

Уже к вечеру в воскресенье в соцсетях появились многочисленные снимки, свидетельствующие о беспорядке и антисанитарии на озере. «Ой, ступить негде, караул!» – возмущались местные жители. С одной стороны их можно понять: понаехали, насорили и уехали. А, с другой, в числе прочих некоторые сами же участвовали в этом шабаше – пили, хорошо, если только лимонад, кушали, а упаковку бросали рядом, куражились, разбивая стеклянные бутылки… И это вместо того, чтобы собрать все в мешочек и поставить рядом с контейнерами, а если приехали на авто, то забрать с собой – не на плечах же нести, пишут «Витебские Вести».

– Утром в понедельник тары не хватало, чтобы собрать весь мусор с берега. Только стеклянными бутылками наполнили три холщевых мешка, – сообщила и.о. председателя Вороновского сельисполкома Елена Якимович. – Мы каждый день, за исключением воскресенья, убираем берег, своими силами окашиваем траву, установлены три больших контейнера для твердых бытовых отходов. Этого явно не хватает, поэтому дополнительно установим  еще два. И хотя в озере официально купаться не разрешено, это всего лишь место отдыха, с пониманием относимся к купальщикам, более того, в небольшой прибрежной зоне установлен и биотуалет.

В невыносимую жару мало кто из витебчан в эти выходные оставался дома:  все спешили к прохладе на ближайшие водоемы. Озеро Полонское, пожалуй, самое востребованное.

– Ближе к полудню народу на пляже собралось столько, что яблоку негде было упасть. Единственную кабинку для переодевания кто-то использовал совсем по-другому назначению, так и что и переодеться было негде, – делилась знакомая.

Что к этому добавить? Для себя стараемся. Если в таком духе будем отдыхать и дальше, то санитарные работники могут ввести запрет на купание. Мы этого хотим?

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