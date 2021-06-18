Инвесторам нужна предсказуемость в налоговом законодательстве

Ключевой фактор для инвесторов в экономику любой страны – это предсказуемость налогового законодательства и, в более широком смысле, регулирование рынка со стороны государственных институтов.

Пожалуй, правительство любой страны периодически разрабатывает специальные законопроекты для оптимизации налогового законодательства.

Примечательно, что изменение ключевых ставок может стать негативным фактором для иностранных инвесторов.

Частые изменения законов также могут смущать инвесторов. С их точки зрения частое изменение законодательных актов нерационально и может свидетельствовать о нестабильности экономики. Особенно важно стабильность налоговой системы, потому что это непосредственно изменяет показатели бизнеса. Если налоги растут, то доходность любого бизнеса обычно падает.

Инвесторы могут беспокоиться из-за неустойчивости фискальной системы той или иной страны. Очень важно планировать развитие бизнеса на несколько лет, а изменения в фискальной системе вносят элемент нестабильности в любые планы. Отметим, что крупные бизнесы еще более чувствительны к повышению налогов. Очевидно, что любое изменение правил может поначалу негативно сказаться на системе. Если проекты долгосрочные, то особенно важна стабильность тех или иных правил. К этому стремятся, например, многие юрисдикции Карибского бассейна. Отметим, что компания Imperial & Legal является авторизованным агентом таких стран на Карибах, как: Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Доминика, Сент-Люсия и Гренада. Почитать об этом можно здесь: https://imperiallegal.com/ru/citizenship-by-investment.

Предсказуемость действий властей в области налогов и финансов является фактором исключительной важности, особенно если речь идет о тяжелой промышленности. Инвестор, желающий стать субъектом экономики страны охотно примет разумные правила, даже если они не совсем удобны ему. Как говорится, ко всему привыкаешь. Однако, намного лучше, если законодательные требования имеют разумное экономическое обоснование.

Ситуация на рынке Беларуси очень нестабильная. Вопросы возникают у действующих участников рынка. Что уж говорить о новых игроках, не достаточно знакомых со спецификой рынка. В стране нет продвинутых инструментов инвестирования. При этом наблюдается отмирание старых, ранее работавших инструментов. На фоне падения платежеспособного спроса наблюдается снижение интересов к покупке цифровых активов.