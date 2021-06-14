Валерий Счастный и Александр Малей: художественная уникальность, собственный путь, 60-летняя дружба и 70-летний юбилей

10 июня в Витебском художественном музее открылись сразу две юбилейные выставки витебских художников: «Путь» — Валерия Счастного и «Акварель. Генезис творчества» — Александра Малея.

Александру Васильевичу и Валерию Игнатьевичу в 2021 году исполнилось 70 лет. Они родом из городка Дрисса (современное название города — Верхнедвинск).

Большим везением для каждого ребенка является встреча со взрослым, который сумеет разглядеть талант и вдохновить на творческий путь. Для Шагала – это был Юдель Мойшевич Пэн, а для Счастного и Малея — Валентина Александровна Родионова.

Она открыла сельским детям дверь в удивительный мир искусства. Валерий Игнатович сказал о том, что всю свою жизнь восхищается удивительной красотой и талантом первой учительницы. Оба художника отметили, что, создавая женские образы часто вспоминают Валентину Александровну, которая сейчас проживает в городе Верхнедвинске. Она много лет посещала их персональные выставки, но в этот раз не смогла по состоянию здоровья.

Сегодня не сохранилась школа, где учились художники, но в новой средней школе, построенной на том же месте, знаменитые выпускники помогли создать школьный музей посвященный своей «альма-матер».

Счастливый случай — сидевшие за одной партой мальчишки уже более шестидесяти лет идут по жизни в одном направлении. Школа, художественный факультет, общая мастерская, приверженность «малевичской» мистической философии и супрематистскому направлению, но при этом уникальный личный стиль живописи — все это характеристика каждого из мастеров и прочный фундамент настоящей мужской дружбы.

На презентации выставки выступали коллеги по знаменитому Витебскому Худграфу Педагогического университета имени П.М.Машерова — художник Николай Дундин и профессор Татьяна Котович. Они с теплотой рассказывали о прошлом и выражали признательность. юбилярам.

Директор Витебского Краеведческого музея — Старинская Татьяна Александровна отметила, что она гордится тем, что в Витебске существует особенная художественная школа, которую можно назвать особым «витебским брендом», а Малей и Счастный являются яркими представителями этого звездного ряда.

«Акварель. Генезис творчества» А.Малея

Александр Васильевич Малей рассказал, что у него в 2021 году эта выставка не первая, а осенью планируется еще одна. В экспозиции представлена акварель различных жанров.

Здесь натюрморты, портреты и пейзажи из фонда музея. Коллекция показывает переход художника Малея от натуралистического отображения предметов в пространстве к двойному видению.

Это аллюзивный переход, когда предметные плоскости и сами предметы не соприкасаются поверхностями. У зрителя создается впечатление, что они парят в образном вакууме, лишенные привычной глазу тяжести и взаимосвязи.

В экспозиции известные работы — «Печь строится» (1977), «Подсолнухи» (1986), «Портрет Оксаны Сазоновой» (1986), которые экспонировались ранее на Всесоюзных выставках в Москве, Ленинграде, Минске, а также выставлялись на республиканских и областных выставках.

«ПУТЬ» В. Счастного

«Удзячны бацькам, выкладчыкам, сябрам» В.Счастный.

У Валерия Счастного выставка в Художественном — вторая в 2021 году . Зимой в Музее Витебского Народного Художественного училища, была экспозиция, посвященная Казимиру Малевичу и столетию его объединения «УНОВИС».

«Путь» — это художественное отображение личного взгляда художника на историческое, национальное и религиозное становление государственности Беларуси. Опираясь на национальную историческую символику, художник создает собственный рассказ о древних традициях, памяти культуре религиозных и обрядовых символах.

Геометрически строгие по форме и яркие по цвету, его картины проявляют энергию памяти белорусской земли в стиле авангардизма.

Крест — символ Христианства, Жизни и Веры, является основным мотивом произведений выставки художника.

Творчество В.Счастного — это визуальный способ современного понимания истоков национальной культуры с её архитектоникой, семантикой и структурой, символикой рушников и нарядов, вербальными кодами восприятия мира.

Художественное сознание В. Счастного объединяет супрематические формы в многослойный образный гобелен, где они переплетаются, проникают друг в друга, синтезируются и создают новую оригинальную сущность.

Каждая картина — это целый рассказ где говорящие древние орнаменты создают сюжет в котором крест — главная сюжетная линия и выразитель замысла художника. Некоторые картины содержат скрытые послания в виде элементов родового герба Счастных.

В экспозиции этой выставки представлены картины — посвящение объединению «УНОВИС» Казимира Малевича, городу Витебску его истории традициям и обрядовым символам.

В зале на втором этаже Художественного музея представлена копия убранства молитвенного зала-каплицы «Воскресения Христа» на Докшицах, построенной по проекту В.Счастного. Это «Крестный путь» состоящий из 14 работ, символизирующих жизненность Креста — символа распятия Сына Божьего и пути на Голгофу во имя вечной жизни человечества.

Валерий Игнатьевич многие годы занимается восстановлением католических храмов. Он видит в религиозном объединении белорусов ключ к национальному возрождению Родины.

Есть мнение, что философия Малевича включает в себя еврейский религиозный подтекст и ссылки на Тору, но посещая выставки Малея и Счастного видишь глубокую связь идей самого знаменитого супрематиста и с языческими корнями, и с христианскими обрядами, что опровергает это утверждение..

Согласится или поспорить со мной можно посетив обе выставки, которые будут работать по 8 июля 2021 года.