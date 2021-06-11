С 18 июня из Витебска в Смоленск и Великие Луки будут ходить маршрутки

С 18 июня открываются регулярные рейсы автосообщения по маршруту Витебск – Смоленск – Витебск, которые будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс».

Время отправления от с витебского автовокзала — 08.00 по пятницам, 6.45 и 8.00 по субботам и воскресеньям.

Время отправления от автовокзала Смоленска — 16:00 по пятницам, 14.40 и 16.00 по субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда в одну сторону 10 рублей 96 копеек.

Также с 18 июня открываются регулярные рейсы Витебск – Великие Луки – Витебск по пятницам, субботам и воскресеньям!

Время отправления от витебского автовокзала — 8.20

Время отправления от автовокзала Великие Луки — 15:10

Стоимость проезда в одну сторону 13 рублей 69 копеек.