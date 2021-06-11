С 18 июня из Витебска в Смоленск и Великие Луки будут ходить маршрутки

Витебск
Опубликовано

С 18 июня открываются регулярные рейсы автосообщения по маршруту Витебск – Смоленск – Витебск, которые будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс».

Время отправления от с витебского автовокзала — 08.00 по пятницам, 6.45 и 8.00 по субботам и воскресеньям.

Время отправления от автовокзала Смоленска — 16:00 по пятницам, 14.40 и 16.00 по субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда в одну сторону 10 рублей 96 копеек.

Также с 18 июня открываются регулярные рейсы Витебск – Великие Луки – Витебск по пятницам, субботам и воскресеньям!

Время отправления от витебского автовокзала — 8.20

Время отправления от автовокзала Великие Луки — 15:10

Стоимость проезда в одну сторону 13 рублей 69 копеек.

Это не шутки – опасные маршрутки. В Витебске пассажирка на ходу выпала из общественного транспорта

В Витебске из высотки выпала женщина

Солнечное затмение в Витебске: когда и как 

В Шумилинском районе водитель фуры совершил наезд на водителя мотоблока

Под Витебском утонул нигерийский футболист футбольного клуба «Витебск»

3 известных витебских маньяка, про которых до сих пор страшно читать

Великие Луки Витебск маршрутки рейсы Смоленск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Мошенники лишили жительницу Витебска более 7,5 тысяч рублей
Мошенники обчистили банковскую карту жительницы Витебска
065
В Витебске задержали хулиганов, которые сорвали с шеи мужчины золотую цепочку с кулоном стоимостью почти Br8,5 тыс
В Витебске задержали хулиганов, которые сорвали с шеи
0141
«Звярыная апавяданні» у НАДТ імя Якуба Коласа. Разважанні дылетанта
«Я заўсёды ладзіў з жывёламі лепей чым з людзьмі…Кожны
0129
В Витебской области посчитали все долгострои
Коллегия Комитета государственного контроля Витебской
0230
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)