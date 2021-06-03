ФК «Витебск» проводит отбор в Академию футбола, приглашаются дети 2008-2009 года рождения на 2021/2022 учебный год.

Отбор проходит в два этапа:

Первый этап: с 07 по 11 июня 2021 года (предварительный).

Начало просмотра и отбора детей – с 14:00.

Финальный этап: 17-19 июня 2021 года.

Набор ребят осуществляют тренеры-преподаватели:

Чернышёв Сергей Дмитриевич (2009 г.р.), +375 29 302-46-39;

Праслов Александр Валерьевич (2008г.р.), +375 29 214-96-55.

Место проведения: футбольное поле с искусственным покрытием ДЮСШ ФК «Витебск» по адресу: проспект Генерала Людникова,12.

Требования к кандидатам:

— 2008-2009 год рождения;

— статус учащегося ДЮСШ, СДЮШОР;

— опыт выступления в областных или республиканских соревнованиях.

При себе необходимо иметь тренировочную форму, а также медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10, приложение 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь №92 от 09.07.2010(ред. от 23.12.2019).