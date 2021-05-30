За прошедшие сутки в Витебской области произошло 4 пожара

Фото: МЧС по Витебской области
Происшествия
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За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло 4 пожара, на которых повреждены 5 строений.

29 мая в 08-30 поступило сообщение о пожаре бани в Орше. В результате пожара в бане повреждены кровля, потолочное перекрытие, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.

Вечером этого же дня в 20-03 поступило сообщение о пожаре сгоревшего дома в д. Хролы Браславского района. В результате пожара в доме повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

23-24 поступило также сообщение о пожаре дома и хозяйственной постройки в д. Берково Бешенковичского района. В результате пожара в доме и хозяйственной постройке уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

В 03-56 30 мая поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом товариществе «Лесное», Городокского района. В результате пожара в доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

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Витебская область пожар
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