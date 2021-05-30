За прошедшие сутки в Витебской области произошло 4 пожара

29 мая в 08-30 поступило сообщение о пожаре бани в Орше. В результате пожара в бане повреждены кровля, потолочное перекрытие, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.
Вечером этого же дня в 20-03 поступило сообщение о пожаре сгоревшего дома в д. Хролы Браславского района. В результате пожара в доме повреждены стены. Причина пожара устанавливается.
23-24 поступило также сообщение о пожаре дома и хозяйственной постройки в д. Берково Бешенковичского района. В результате пожара в доме и хозяйственной постройке уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.
В 03-56 30 мая поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом товариществе «Лесное», Городокского района. В результате пожара в доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.