В Витебской области посчитали все долгострои

Коллегия Комитета государственного контроля Витебской области рассмотрела вопрос сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства. На заседании сообщили, что в Витебской области имеется значительное количество долгостроев — 812.

«Для исправления сложившейся ситуации по инициативе КГК была создана рабочая группа по сбору и анализу информации об объектах сверхнормативного незавершенного строительства и формированию предложений по сокращению их числа. Проведен ряд организационных совещаний, по результатам которых разработан конкретный алгоритм работы в отношении каждого долгостроя», — отметили в КГК области.

На Коллегии отмечена и другая проблема. В области функционирует около 50 зданий без принятия их в эксплуатацию. При этом большинство объектов достраивать не планируется, пишет БелТА.