В Орше в июне начнётся cтроительство музея Константина Заслонова

В Орше в июне намерены восстановить музей имени Константина Заслонова. Новое двухэтажное здание площадью более 500 кв. м разместится на ул. Молокова, 9. На строительство нового здания из местного бюджета выделено 2,1 млн руб.

По словам начальника отдела культуры Оршанского райисполкома Сергея Горбачёва, на площадке идут подготовительные работы к началу большой стройки. Ее планируют завершить в этом году, а работы по созданию музейных экспозиций – к середине 2022 года, пишут «Витебские Вести».

Построить двухэтажное многофункциональное здание площадью до 1 тыс. кв. м планируется к концу нынешнего года. Параллельно будет вестись разработка экспозиционных залов, посвященных деятельности Заслонова и его партизанского и подпольного движения, военному периоду Оршанского района и воинам-афганцам. Также проектом в музее предусмотрены выставочный зал для сменных выставок, зал для проведения мероприятий и кабинеты для сотрудников. Полноценно заработать восстановленное учреждение культуры должно к середине 2022 года.

Архитектурно-планировочную концепцию, которая легла в основу проекта, разработал оршанец, молодой архитектор Евгений Ткачёв. Автором же самого проекта выступило бобруйское ООО «Архитектурная студия «Фонарь».

Отметим, что в июле 2016 года ураганный ветер серьезно повредил кровлю старого здания музея.