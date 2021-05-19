Более 30 команд сразятся в финале областного первенства по робототехнике в Витебске

Финал II Открытого первенства Витебской области по робототехнике Robotics-2021 пройдет 20 мая в Витебском областном дворце детей и молодежи (ВОДДиМ), сообщила заведующая сектором научно-технического творчества и информационных технологий отдела технического творчества ВОДДиМ Татьяна Нарубина.

В турнире по робототехнике сразятся 34 команды из всей области. Это технически подкованные учащиеся школ и учреждений дополнительного образования из Витебска, Орши, Новополоцка и 8 районов: Полоцкого Дубровенского, Докшицкого, Глубокского, Миорского, Шумилинского, Чашникского и Шарковщинского, сообщает БелТА.

«Ребята будут соревноваться в четырех номинациях: «Робо сумо», «Езда по линии», «Гонки» и «Цветной кегельринг». Модели роботов, выходящие на старт, должны будут продемонстрировать более точное выполнение заложенных с компьютера и указанных условиями конкурса команд. В первенстве принимают участие ребята от 7 до 15 лет», — рассказала Татьяна Нарубина.

Самые младшие роботоконструкторы выставят своих запрограммированных подопечных на гонки. Их модели будут собраны заранее, и все, что тем нужно будет показать, — лучшая скорость. Ребята постарше представят более сложных роботов, которые устроят настоящий батл на ринге, пытаясь вытолкнуть соперника за пределы круга. Роботам также придется показать, как они умеют трезво оценивать ситуацию и двигаться прямо по заданной линии. И еще маленькие трудяги должны будут доказать, что чуткое технозрение их не подводит, и сбивать кегли только конкретного цвета.

Несмотря на то, что участники турнира привезут на соревнования уже готовых роботов, окончательная наладка и настройка сенсоров будет проводиться перед самым стартом, чтобы учесть сложность и освещение трассы. Для ребят это станет еще одним испытанием, ведь от умения собраться, унять волнение и задать четкую программу зависит и точность выполнения всех необходимых трюков их моделями.

Судить первенство будут педагоги ВОДДиМ, а также тренеры из районов. В каждой категории оценивать ребят будут по 4-5 членов жюри.

Предыдущее областное первенство проходило в Витебске в 2019 году, тогда в нем участвовали около 100 человек. В этом году организаторы изменили план проведения турнира: он состоял из двух этапов. В первом туре прошли региональные отборы, в которых состязались около 80 школьников. Из них 57 прошли в финал, где они в командах поборются за звание самого технически образованного.